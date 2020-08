Al via Expo Fontanabuona Tigullio Smart

Expo Fontanabuona Tigullio Smart! Un territorio da scoprire. Dal 29 agosto al 13 settembre manifestazione per far conoscere artigiani, aziende locali e piattaforma online.

Dal 29 agosto al 13 settembre la Val Fontanabuona con i suoi artigiani e produttori diventa protagonista diretta della manifestazione. A sostituire il Parco Esposizioni di Calvari infatti ci saranno laboratori e le aziende locali dove il visitatore potrà recarsi, previa prenotazione, per conoscere un’attività artigiana o agricola. Una piattaforma on-line, visitabile dal pomeriggio del 29 agosto all’indirizzo www.expofontanabuonatigullio.it mostrerà gli espositori attraverso una nuova formula, quella del negozio su web. Oltre alla storia dell’azienda, si potranno così scoprire i prodotti, ed anche pre-acquistarli tramite una semplice registrazione, come avviene oggi per la maggior parte dei siti e-commerce. Molti prodotti propongono uno sconto fiera e sono stati selezionati accuratamente dall’espositore. Per ogni attività, saranno inoltre disponibili diverse informazioni, dai semplici contatti, alle modalità di pagamento e consegna, alla localizzazione su mappa. Una volta scelti i prodotti ed inseriti nel carrello, il cliente invierà una prenotazione automatica all’espositore che concorderà con lui le modalità di ritiro/spedizione e saldo della spesa virtuale effettuata.

Oltre alle categorie dedicate ad “artigiani della materia”, “artigiani del gusto” ed “agricoltori”, saranno visibili anche quelle di “eventi” ed “enogastronomia”.

Per ogni evento, sarà disponibile una scheda completa con tutte le informazioni e la possibilità di confermare, tramite email, la propria partecipazione. Tutti gli eventi saranno reali, in presenza. Sulla piattaforma sarà visibile anche la mostra fotografica, qui in formato virtuale, “Intra Siestri e Chiaveri s’adima una fiumana bella” dedicata agli scatti più suggestivi che ritraggono il percorso del torrente Lavagna, dalla sua origine (Monte Lavagnola nei pressi di Siestri appunto) alla foce.

La sezione enogastronomia è dedicata ad agriturismi, ristoranti, e trattorie della valle e propone, anche in questo caso, un approfondimento del settore ristorativo in valle con menù expo dedicati presso i locali che aderiscono all’iniziativa.

Il sodalizio con la Val Graveglia continua anche quest’anno con l’organizzazione di un evento gastronomico e culturale a cura della Pro Loco locale nella giornata di sabato 12 settembre (Comune di Ne e frazioni).

EVENTI

SABATO 29 AGOSTO

ore 15.00 Il Gruppo storico “I Fieschi di Roccatagliata” propone “Alla scoperta del borgo medievale di Roccatagliata” con Visita guidata al borgo medievale. Ritrovo presso la piazza della chiesa di San Lorenzo, durata stimata circa 2 ore. La visita del borgo include anche quella al Parco Archeologico. Info e Prenotazioni al n. 3479814253.

ore 21.00 l’Associazione Culturale Amici del Damasco di Lorsica organizza l’evento musicale all’aperto “El duente de tu son…” presso il Museo che nel periodo Expo sarà aperto su prenotazione tutti i giorni (biglietto 5,00 €); sarà inoltre possibile prenotare la visita al borgo, alla Tessitura De Martini ed al Museo (biglietto 10,00 €). Info e Prenotazioni 393/8653643 349/5273378. Possibilità di pernottamento a Lorsica presso l’Agriturismo IL Sogno: 3 notti al prezzo di 2 (€120,00 anziché € 180,00 ) nel week end 29/30/1

che include domenica pomeriggio, bagno al mare di Lorsica (raesa, rio locale) e lunedì passeggiata sui sentieri del Monte Ramaceto.

Pranzo o cena prezzo convenzionato €20,00

DOMENICA 30 AGOSTO

Ore 14.45 Si celebrerà il ritorno dell’ardesia, la grande assente da diverse edizioni che quest’anno torna sia tra gli espositori che con un evento unico: per la prima volta Cava Ardè apre le sue porte al pubblico Expo proponendo visita alla storica Cava di Isolona d’Orero e al suo laboratorio che ora ospita un locale adibito alla ristorazione ed agli eventi musicali. A seguire aperitivo con zemino di ceci all’antica e ciuffi di calamaro con un calice di vino (costo totale inclusa la visita 10,00 €). Ritrovo ore 14.45. Info e Prenotazioni 380/3481049.

Ore 17.00 Presentazione del “Diario di Andrea Gagliardo tra la Merica e la Fontanabuona” a cura di Claudia Vaccarezza. Loc. Cian de Dria (tra Villa Oneto e Camposasco), nel noccioleto di Bruno.

VENERDI’ 4 SETTEMBRE

Ore 18.00 Lezioni gratuite di yoga (adulti) e Ore 19.30 Lezione gratuita di balli di gruppo a cura di Officina delle arti by Namid ASD – Monleone di Cicagna. Info e Prenotazioni 346/5239312

SABATO 5 SETTEMBRE

Dalle 10.00 alle 12:30 circa Il Fil Rouge con l’ardesia continua con una Visita guidata “Vita e cultura della Val Fontanabuona”, il borgo di Cicagna ed il Museo dell’ardesia. Appuntamento davanti al comune. Info e Prenotazioni 346/4088926

Dalle ore 16.00 alle ore 21.00 a Calvari (San Colombano Certenoli) Mercatino di prodotti agricoli, artigianali e hobbistica presso Piazzale San Lorenzo e impianti sportivi

Ore 17.00 a Calvari (San Colombano Certenoli) Presentazione di nuove pubblicazioni dedicate alla Fontanabuona presso Piazzale San Lorenzo:

“Voglia di Fontanabuona”, scelta di immagini e notizie sulla vallata a cura di Pier Luigi Gardella.

“Il bambino perduto”. Settima indagine di Nelly Rosso, nuovo “giallo” di Rosa Cerrato, in gran parte ambientato in Fontanabuona.

.“La Val Cichero nelle immagini di Cesare Ferrari”, a cura di Renato Lagomarsino.

Intermezzi musicali di Laura Merione al violino.

DOMENICA 6 SETTEMBRE

GIORNATA INTERA – Il Monte Caucaso e le sorgenti dell’Aveto. Trekking ad anello di interesse naturalistico di media difficoltà. Lo spartiacque Fontanabuona – Aveto – Trebbia custodisce un punto panoramico d’eccezione! Si tratta del Monte Caucaso (1245 m s.l.m.): la vista dalla sommità è a 360°, dalla vicina Val Malvaro alle Alpi. Lungo il sentiero si incontrano faggi, prati sommitali, cascatelle e le “Sorgenti dell’Aveto”, coinvolte in epoche remote da un curioso fenomeno fenomeno geo-morfologico di “cattura fluviale”. Appuntamento alle 09:45 al passo della Scoglina. Ore di marcia circa 3,5. Scarponcini e abbigliamento da trekking / Sosta al rifugio del Monte Caucaso. Info e Prenotazioni 349/6446635.

Dalle ore 16.00 alle ore 21.00 a Calvari (San Colombano Certenoli) Mercatino di prodotti agricoli, artigianali e hobbistica presso Piazzale San Lorenzo e impianti sportivi

Ore 15.00 a Calvari (San Colombano Certenoli) Concorso “La più buona dell’Expo” Consegna delle torte alla nocciola da parte dei partecipanti, seguirà premiazione alle ore 16.30

Ore 17.00 a Calvari (San Colombano Certenoli)

Esposizione delle fotografie del Concorso “Intra Siestri e Chiaveri s’adima una fiumana bella” e premiazione dei partecipanti presso Piazzale San Lorenzo

VENERDì 11 SETTEMBRE

Ore 15.30 Lezioni gratuite di canto/musical (6-18 anni) Ore 17.00 Lezione gratuita di gioco-teatro (3-5 anni) Ore 17.30 Lezione gratuita di teatro (6-10 anni) Ore 19.00 Lezione gratuita di balli di gruppo a cura di Officina delle arti by Namid ASD – Monleone di Cicagna. Info e Prenotazioni 346/5239312

SABATO 12 SETTEMBRE

Ore 8.45 Escursione al Passo del Dente (Monte Ramaceto) Visita guidata di carattere ambientale, botanico,geologico e storico, con facoltà di proseguire fino alla Cappelletta del Ramaceto appena restaurata oppure di prenotarsi per la “raviolata” delle ore 13.00 presso la trattoria “Pellegrin” di Romaggi. Ritrovo al Passo di Romaggi (San Colombano Certenoli). Info e Prenotazioni 348/6931236

Ore 8.45 Mercatino della Val Graveglia presso Area Verde Pertini (Ne)

Ore 9.45 Visita guidata Miniera di Gambatesa (Ne) e alla frazione di Reppia con visita al Museo Mineralogico e Museo delle “Cose di una volta”.

Degustazione nei carruggi di Reppia a cura dei ristoratori della Val Graveglia

Visite guidate e degustazione 20,00 € adulti e 15,00 € bambini. Presenza di bus navetta gratuiti

Info 380/5206905 Prenotazioni 0185/338876 Evento a cura della Pro Loco Val Graveglia in collaborazione con il Comune di Ne e Miniera di Gambatesa.

Ore 18.00 Aperivigna in Loc. Orticeto (frazione di Ognio, Comune di Neirone) Aperitivo in vigna a cura dell’Az. Agricola Fabio Chiappara a base di vino bianco Rebuscio (uva cimixà) e tagliere con salumi e prodotti dell’azienda. Info e Prenotazione 3271505087 (massimo posti 50).

DOMENICA 13 SETTEMBRE

Ore 9.30 GIORNATA INTERA “Mangia, Camminnâ e Zêuga – Una domenica a Coreglia”. Passeggiata ludico gastronomica tra i boschi di Coreglia e Canevale. Percorso guidato con intervalli gastronomici di tipicità locali, giochi per bambini, musica e digressioni storiche a cura del Circolo ANSPI Don Roberto Ferraris in collaborazione con Amici di Dezerega, Gruppo Festa Canevale e Amici di Pian dei Manzi. Assistenza a cura della Croce Rossa, Comitato di Cicagna. Amici a 4 zampe friendly. Info e Prenotazioni 339/1288762 anspi.ferraris@gmail.com

Segui gli eventi su FB Expo Fontanabuona Tigullio

Visita la piattaforma dal 29 agosto www.expofontanabuonatigullio.it

Info e contatti Agenzia di Sviluppo GAL Genovese 010 8683242 info@appenninogenovese.it