Genoa, Prandelli testa la squadra in vista della Spal

Appuntamento centrale della settimana per il Grifo a tre giorni dalla sfida con la Spal, primatista di punti nelle ultime sei giornate.

Dopo le dovute verifiche per mettere la spunta alle condizioni generali, i giocatori sono scesi sul terreno di gioco del Signorini per effettuare le prove tattiche, passate al setaccio da mister Prandelli e dal vice Pin. Lo staff sta tenendo tutti sulla corda, contestualmente alle valutazioni ad ampio raggio sulle opzioni disponibili. Rispetto alla sfida con il Torino persa immeritatamente, il primo nodo da sciogliere riguarda la sostituzione di Veloso. Il centrocampista portoghese è stato fermato per un turno dal giudice sportivo come, sul fronte avversario, Cionek. Dopo la seduta di venerdì, preceduta dalla conferenza stampa di mister Prandelli a Villa Rostan alle ore 11,30, il gruppo lascerà Genova a bordo della Freccia Rossoblù per anticipare di un giorno il ritiro.