Genoa, Prandelli ritrova Criscito a Napoli

L’ultimo allenamento ieri in Liguria si è concluso regolarmente tra prove di assetto, esercitazioni funzionali, palle inattive e una partitella.

Alla seduta ha preso parte il giovane gambiano della Primavera Njie Fallou, classe ’99, premiato come miglior difensore alla Viareggio Cup, in cui il Genoa si è classificato al secondo posto. Lavoro differenziato per Dalmonte. Poi il team ha raggiunto il “Cristoforo Colombo” per imbarcarsi sul charter a disposizione. Rientra Criscito. Non sono partiti gli squalificati Romero e Zukanovic. Questi i convocati: Marchetti (1), Gunter (3), Criscito (4), Lerager (8), Sanabria (9), Lapadula (10), Kouamé (11), Pezzella (13), Biraschi (14), Mazzitelli (15), Rolon (18), Pandev (19), Radovanovic (21), Lazovic (22), Bessa (24), Sturaro (27), Pereira (32), Favilli (39), Veloso (44), Fallou (85), Jandrei (93), Radu (97).