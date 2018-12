Genoa, Prandelli: Idee chiare sul mercato

Dalla gara con la sua squadra del passato, ecco lo spunto per guardare al futuro con la voglia di aprire un ciclo. Proprio come a Firenze. Non è stata una giornata come le altre per mister Prandelli, che ha preso il timone alla 15ma e dopo cinque partite traccia la rotta.

“La sosta servirà a riordinare le idee e capire le mosse da fare, ripartendo da un gruppo solido e dalle risposte che ho ricevuto. A livello tattico avremo il tempo con i ragazzi di fare delle prove. Sì, anche per la difesa a quattro, ma saranno poi loro a dire se sarà il caso di insistere. Si cambia solo se c’è la convinzione di poter fare meglio. Il mercato? Non entro nel merito e non voglio mettere pressione. Dico solo che la società ha le idee chiare sui ruoli da coprire. Il mio compito è di trovare l’equilibrio e valorizzare le qualità dei giocatori”.