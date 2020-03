Genoa, Pinamonti e le 50 presenze in serie A

La freschezza dei vent’anni. Unita a un bagaglio di esperienze niente male per un giocatore della sua età. Entrando in campo, e mettendo lo zampino nella vittoria al Meazza con il Milan, Andrea Pinamonti ha tagliato il traguardo delle cinquanta presenze in Serie A TIM. Sempre a San Siro era stata la sua prima volta, ma con la maglia dell’Inter nel febbraio 2017. Debutto a diciassette anni, da predestinato. Un futuro che si prospetta radioso e un presente da scrivere in rossoblù, dove ha siglato quattro reti tra campionato e Coppa Italia. Una delle ‘frecce’ nella faretra di mister Nicola, proprio lui che viene definito l’Arciere di Cles. E chissà che il periodo positivo sia funzionale a scoccare altri successi con il team e palloni nel sacco.