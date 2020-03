Autocertificazione Coronavirus | Ecco il modulo del ministero da scaricare

A causa delle restrizioni in vigore su tutto il territorio nazionale, il ministero dell’Interno ha predisposto un modulo necessario per giustificare il movimento nelle aree di sicurezza varate per il Coronavirus valevole per tutto il territorio nazionale (scaricabile dal sito del Viminale) che va compilato ed esibito al momento del controllo.

Il governo ha emanato un decreto, seguito poi, ieri sera, da un’altra norma, con i quali, di fronte alla diffusione da Coronavirus vengono stabilite restrizioni agli spostamenti delle persone su tutto il territorio nazionale.

Da quanto stabilito, va evitato “ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita”, “nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità” o “per motivi di salute”.

In pratica da questa mattina di martedì 10 marzo, per muoversi in Italia occorre avere un’autocertificazione. Insomma sarà necessario dimostrare che ci si muove per motivi di lavoro o per gravi esigenze sanitarie o familiari.

Per questo il ministero dell’Interno ha predisposto un modulo che si può scaricare dal sito del Viminale (o anche qui Autodichiarazione DCM 9.3.20), va compilato ed esibito al momento del controllo.