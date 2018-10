Genoa, Perinetti su Juric: bentornato Mister

Il direttore generale Giorgio Perinetti è intervenuto, insieme all’amministratore delegato Alessandro Zarbano, all’incontro tra il nuovo allenatore Ivan Juric e i giornalisti presenti a Villa Rostan, a margine del ritorno del tecnico croato e del primo allenamento diretto al Centro Signorini.

“Siamo qui per un passaggio di testimone come sapete. Le motivazioni che hanno portato a questa scelta sono state esplicitate dalla proprietà. Teniamo a salutare una persona a modo come mister Ballardini. Con lui abbiamo condiviso momenti importanti. E diamo il bentornato a mister Juric, che qui è di casa e a cui non mancano carattere e temperamento per esprimere compiutamente le sue qualità. E’ un allenatore preparatissimo che gode della nostra stima”.

Si riparte con unità di intenti, sulla scia del cammino percorso: “Attraverso il lavoro confidiamo che mister Juric possa dare la sua impronta. Alla fine è sempre un lavoro di equipe tra tecnici, società e chi dà il proprio supporto nei ruoli che gli competono. Dodici punti in sette partite sono stati un ottimo bottino. frutto del lavoro dello staff e dell’applicazione di giocatori disponibili e affidabili. Professionalmente i nostri sono ragazzi esemplari che hanno dato il massimo per mister Ballardini e faranno lo stesso con mister Juric. Questo è un gruppo sano, valido tecnicamente, inattaccabile sotto l’aspetto morale e della voglia di fare. Sapranno andare, per il bene del Genoa, oltre i propri limiti”.