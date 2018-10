La terza volta non si scorda mai: Ivan Juric oggi si è ripresentato ai cronisti e ai suoi tifosi per iniziare la sua nuova avventura sulla panchina del Grifone.

“Penso che a volte va male perché capita che le partite sono al limite dei risultati, ma quando fai pochi punti ci sta. Devo riconoscere di non aver fatto un buon lavoro al di là della volontà”.

Sorpreso e non poco dalla scelta di Preziosi di richiamarlo a Genova nonostante buoni risultati di Ballardini. “Non me l’aspettavo, è stato tutto veloce. Come giocheremo? Abbiamo quattro prime punte, siamo costruiti per giocare con due punte e poi ci sono tante mezzali. Piatek? Ho visto che segna in tanti modi, ha un gran tiro da fuori, è forte di testa, spero continui così”.

fc