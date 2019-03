Genoa, Perinetti: La Juve ci lasci Romero per maturare

Una prova maiuscola contro quella che sarà la sua prossima squadra: per Romero il futuro è roseo ma a tinte bianconere e i tifosi genoani sono ormai rassegnati al suo addio.

Non è lo stesso pensiero di mister Prandelli e di Perinetti che si coccolano il suo giovanissimo perno difensivo lanciando un amo alla Juventus per il futuro dell’italo argentino.

“I biaconeri potrebbero lasciarci Christian ancora per un anno in modo da poterlo far maturare ancora di più in vista del trasferimento futuro in una big come la Juve”. Il discorso è molto difficile ma non impossibile e le prime schermaglie di una trattativa sono iniziate.

