Genoa, Perin: tante le voci di mercato

Il campionato riprende e riprendono le voci di calciomercato forti e insistenti.

Una volta terminata la stagione, Mattia Perin farà ritorno a Torino, sponda Juventus. Il suo tempo in bianconero è piuttosto limitato. Il portiere attualmente in prestito al Genoa sarà una carta utile per un’eventuale contropartita per arrivare a obiettivi di mercato prefissati, su tutti Federico Chiesa. Fabio Paratici, direttore sportivo della Vecchia Signora, ha valutato anche altre opzioni.

Secondo quanto ha riportato calciomercato.com il 27enne è stato proposto sia alla Fiorentina nell’affare Chiesa che al Napoli per Arkadiusz Milik, ormai in partenza dal capoluogo campano. Tuttavia, una terza via potrebbe essere quella che porta a Bergamo. Infatti, se Pierluigi Gollini dovesse andar via, Gasperini ha nei propri pensieri proprio Perin per la porta nerazzurra.