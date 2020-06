Samp, Osti: Ripartiamo con nuova forza e vigore

Il direttore sportivo Carlo Osti commenta la ripresa del campionato che vedrà la sua Samp impegnata nella corsa salvezza.

“Si riparte con nuova forza e nuovo vigore sapendo che avremo davanti 13 partite determinanti per il nostro futuro. Sarà un percorso difficile, come per gli altri, perché è una situazione che non c’è mai stata prima. Si giocherà un calcio diverso a cui non siamo abituati e che porterà sicuramente delle sorprese. Ci stimo allenando molto bene, a buoni ritmi ma senza forzare troppo, è importante arrivare pronti alla nuova ripartenza”.

La Sampdoria mette nel mirino la sfida con l’Inter (recupero della 25esima giornata) che si dovrebbe giocare il 20 giugno.