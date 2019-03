Genoa, Pereira: Con la Juve vittoria di gruppo

Secchi d’acqua portati al mulino. Il re dei palloni giocati (62) contro la Juventus nella squadra rossoblù.

L’azione è ripartita da lui, in grado di mangiarsi la fascia. Con 34 passaggi riusciti, 3 recuperi e 4 palle perse, Pedro Periera, uno dei 6 Under 23 schierati per abbattere l’imbattibilità dei bianconeri, sta acquisendo sempre più fiducia e consapevolezza. “Ogni volta che scendiamo in campo ci troviamo sempre meglio nel modulo portato da mister Prandelli, anche se va detto che lui è un tecnico elastico. Domenica siamo stati bravi a giocare da squadra, difendendo e attaccando assieme. Ho trovato qui al Genoa una dimensione felice, il calcio toglie e dà a seconda delle stagioni. Le difficoltà vanno accettate perchè aiutano a crescere”.