Genoa, partita la vendita libera degli abbonamenti

Terminata domenica la prima fase riservata alle prelazioni e chiusa oggi la due giorni per i cambi di posto e/o settore, ecco che avanza la terza e ultima fase, con la vendita libera, della Campagna Abbonamenti 2018/19 #questaèdavivere. A partire dalla mattinata di domani, mercoledì 1° agosto, in orario continuato 10-19 al Ticket Office del Genoa Mueum and Store, non vi saranno più restrizioni di alcun genere. Tutti possono acquistare ora gli abbonamenti validi per le gare interne del campionato di Serie A. Tra meno di tre settimane, il via con la prima giornata.

Occorre presentare le tessere Dna Genoa (richiedibili in caso di non titolarità al Ticket Office), un documento d’identità in originale e il modulo legato alle nuove normative sulla privacy, debitamente compilato e firmato, scaricabile dall’apposita sezione del sito ufficiale o disponibile in loco. Presso il corner di Agos Ducato è possibile usufruire della possibilità di dilazionare il costo dell’abbonamento. Chi vuole inoltre può destinare il 5 % aggiuntivo del prezzo dell’abbonamento alla Fondazione Genoa 1893 per sovvenzionare le attività del Museo della Storia del Genoa. Lo sponsor LeasePlan infine ha attivato una speciale offerta, #questaèdaguidare, per i genoani che comprino un usato sicuro.