Genoa, partenza della truppa rossoblù verso l’Emilia

Nuovo periodo fuori Genova in attesa dell’inizio ufficiale della stagione 2019/20 coincidente con l’esordio in Coppa Italia nel fine settimana del 17 e 18 agosto. Il Grifone si prepara a fare le valige per Reggio Emilia per completare il terzo ritiro dopo Neustift e Francia, sia pure di pochi giorni (7-10 agosto). C’è fermento a Villa Rostan. Non solo per i lavori che coinvolgono il Centro Signorini che procedono secondo tabelle di marcia. Tra kit per i nuovi arrivati, set e materiale necessario all’attività, un super lavoro per i magazzinieri.

Un gruppo nutrito verso la terza fase di preparazione da cui sono stati levati alcuni nomi di giocatori fuori dal progetto tecnico di Andreazzoli.