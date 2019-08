Pomeriggio letterario e aperitivo a Pietra Ligure

“POMERIGGIO SOCI E IN APERITIVO VERITAS”

GIOVEDI’ 8 AGOSTO, via Mazzini 13. Pietra Ligure

dalle 15.00 pomeriggio soci, con performance e letture a cura dei Soci del Gruppo Artistico;

dalle 16.30 presentazione della produzione letteraria di Selene Coccato.

Dice l’autrice: <<Oggi, a distanza di 18 anni dalla pubblicazione di “J” (2001) , vorrei compiere un viaggio nella mia produzione letteraria da allora in poi…>>

2004 “Fu sempre un treno a separarli” e “Le stagioni della vita”

2006 “J- Ritorno a casa”

2007 “Poesie di Luna”

2011 “Fattore A.”

2017 “Artisticamente”

fino a giungere al recente “J e poi”

https://ilmiolibro.kataweb.it/libro/narrativa/92761/j-e-poi/

<<Per chi avrà voglia di ripercorrere quel viaggio insieme a me, o per chi è curioso di conoscermi sotto la veste di “scrittrice” o semplicemente per chi dopo vorrà prendere parte ad un aperitivo “fuori dagli schemi”…

Ho scritto “J” all’età di 17 anni, per poi pubblicarlo a 21, perciò è un romanzo che potrebbe essere definito “adolescenziale” o “giovanilista”, eppure raccoglieva già in sè tutti i semi futuri della mia scrittura, o forse un po’ le “fissazioni”, perchè ogni scrittore ha dei temi cari che in un modo o nell’altro ripropone in ogni suo testo, allora non lo sapevo, ma oggi, con il senno di poi, posso dire che la figura di Jo, che tanto ho amato e che ancora oggi rappresenta una sorta di ossessione per me, tanto da tornare più e più volte nei miei scritti, altro non è che il mio alter ego, così come la figura di Jolly rappresenta non solo la tipica fascinazione femminile per un uomo tormentato e affascinate, ma anche un’altro aspetto della mia personalità.>>

Per chi ancora non sa di cosa parla “J”

https://www.unilibro.it/libro/coccato-selene/j/9788882548650

Dalle 17.30 IN APERITIVO VERITAS, buffet + una bevanda 3,00 €

Specialità dal mondo a buffet:

– INSALATA DI PAPAYA VERDE (Thailandia)

– CHICKEN WRAP (Tex-Mex)

– POLLO AL CURRY (India)

– MANGO E RISO (Thailandia)

– NACHOS E GUACAMOLE (Messico)

Info: gruppoartistico@lecafedesartistes.it