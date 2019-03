Genoa, partenza a razzo della prevendita per la Juve

Nel primo giorno di vendite al Ticket Office del Porto Antico (ore 10-19, chiuso lunedì) sono centinaia i biglietti comperati per il match contro i campioni d’Italia. La sfida è in calendario domenica 17 marzo al Ferraris (ore 12:30). Stanno riscuotendo successo le tariffe Dna Genoa, un test probante in chiave futuro, ideate per i tifosi titolari di tessera del tifoso ma sprovvisti di abbonamento. I prezzi sono inferiori agli interi.

Da venerdì i tagliandi saranno a disposizione pure nelle ricevitorie Ticketone, e tramite vendita on-line su ticketone.it riservata però ai soli possessori di tessere del tifoso di qualsiasi club. Oltre alla tariffa Dna Genoa, esercitabile sia al Ticket Office, sia nelle ricevitorie Ticketone, sia on-line (è necessario inserire il codice della tessera) è attiva un’agevolazione mirata per gli Under 16.

L’acquisto dei biglietti settore ospiti (settore 6, capienza 2032 posti) è rivolto unicamente ai titolari di tessera del tifoso della Juventus. Per i residenti nella regione Piemonte anche la vendita degli altri settori è limitata esclusivamente ai titolari di tessera del tifoso Juventus.

PREZZI E TARIFFE

(I=INTERA; D=DNA GENOA; U=UNDER 16)

Tribuna Centrale / I: 150 euro – D: 120 euro – U: 70 euro

Distinti / I: 60 euro – D: 50 euro – U: 25 euro

Gradinata Sud / I: 35 euro – D: 25 euro – U: 15 euro

Settore 5 / I: 35 euro – D: 25 euro – U: 15 euro

Settore Ospiti / I: 35 euro – U: 25 euro