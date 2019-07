Genoa, parte giovedì la campagna abbonamenti

Scatta giovedì 25 luglio, con la fase dei rinnovi e l’esercizio delle prelazioni, la Campagna Abbonamenti per seguire le partite del Genoa al Ferraris, nel tredicesimo campionato consecutivo In Serie A Tim. Sulla brochure di prossima pubblicazione sul sito ufficiale, sono illustrati tutti i dettagli su modalità e tempistiche, con le indicazioni anche per la sottoscrizione delle tessere Dna Genoa (documento d’identità e codice fiscale), necessarie per richiedere l’abbonamento da parte di chi non è titolare.

PRIMA FASE – Oltre che al Ticket Office del Genoa Museum and Store, in via al Porto Antico 4 (orario 10-19), l’abbonamento (Gradinata Nord, Distinti, Gradinata Sud) sarà rinnovabile con le prelazioni sino a venerdì 9 agosto tramite il portale Sport.Ticketone.it, nelle ricevitorie Ticketone abilitate sul territorio nazionale e il call center 892.101.

DOCUMENTI RICHIESTI – Per procedere ai rinnovi occorre presentare documento d’identità (originale o fotocopia), tessera Dna Genoa e modulo compilato e firmato, scaricabile sul web o reperibile in loco. Ogni richiedente può comperare sino a un massimo di 4 abbonamenti previa presentazione dei corrispettivi documenti, tessere e moduli in originale.

PREZZI BLOCCATI – Prezzi bloccati in tutti i settori disponibili rispetto alla scorsa stagione. Gli abbonamenti di Tribuna Inferiore verranno posti in vendita dopo il completamento delle opere strutturali e le relative autorizzazioni delle autorità preposte (il settore di Tribuna Superiore è invece escluso dalla Campagna Abbonamenti). Confermate la tariffa intera, rosa, under 18, over 65 e family a seconda della tipologia.

CAMBIO POSTO – Da sabato 9 a domenica 10 agosto sarà possibile esercitare il cambio posto per scegliere un altro settore, a esclusione della Gradinata Nord, unicamente al Ticket Office del Genoa Museum and Store al Porto Antico. E’ richiesto documento d’identità (originale o fotocopia), Dna Genoa e modulo compilato e firmato in originale da ogni acquirente.

SECONDA FASE – La vendita libera degli abbonamenti (Gradinata Nord, Sud, Distinti) prenderà il via lunedì 12 agosto su Sport.Ticketone.it, Ricevitorie Ticketone abilitate e call center 892.101. Da martedì 13 agosto inoltre al Ticket Office del Genoa Museum and Store al Porto Antico.

DILAZIONAMENTI E PAGAMENTI – Ogni martedì e giovedì dalle 14 alle 15, nella filiale Agos di via Cantore a Genova, sarà possibile richiedere il dilazionamento dell’importo. I strumenti di pagamento per acquistare gli abbonamenti prevedono contanti, bancomat, Genoa Card e carte di credito (esclusa American Express).

COUPON PER UNA MAGLIA GARA – Per ogni abbonamento sottoscritto è previsto in regalo un coupon da 10 euro per l’acquisto di una maglia gara della corrente stagione sportiva spendibile entro il 25 agosto 2019.