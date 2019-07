Samp, Lorieri: Soddisfatto di essere arrivato qui

Quante volte abbiamo esultato per avergli fatto un gol o imprecato per un suo miracolo? Da qualche settimana Fabrizio Lorieri, ex numero uno di Torino, Ascoli e Roma negli anni ’80 e ’90, è passato dall’altra parte, la nostra. E toccherà a lui lavorare a stretto contatto con i nostri estremi difensori. «Arrivare alla Sampdoria con mister Di Francesco è motivo di grande soddisfazione per me – afferma al media ufficiale -. Il preparatore dei portieri deve saper essere amico, confidente ma soprattutto allenatore. Qui ho trovato elementi di valore, i tifosi possono stare tranquilli: la Samp è senza dubbio in buone mani».