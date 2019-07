Comicità surreale con i Trejolie a Villa Imperiale

Illogical Show. Il nuovo spettacolo dei Trejolie

Venerdì 26 luglio 2019, alle ore 21.30, a Villa Imperiale (Via S. Fruttuoso, 70)

Prosegue il cartellone della rassegna estiva del Teatro Garage di Genova “Ridere d’agosto ma anche prima“. Gli appuntamenti sono molti in programma, tra i quali quello di venerdì 26 luglio a Villa Imperiale. Sarà la serata del trio comico “Trejolie, che porterà in scena il nuovo spettacolo “Illogical show“.

Uno show teatrale basato su una comicità surreale (a volte ispirata alla slapstick comedy, altre volte più vicina allo humor inglese) fatta di giustapposizioni e ritmi incalzanti che si mescolano tra loro, trascinando lo spettatore in un’atmosfera fatta di momenti musicali illogici, danze assurde, improbabili canzoni e dinamiche che si avvicinano al mondo della clownerie. Il rapporto sempre conflittuale dei tre personaggi, che costituisce il principio fondante dello spettacolo, crea un fluido continuo di situazioni comiche e poetiche adatte ad ogni tipo di pubblico e di spazio. È uno spettacolo che vede sul palco esclusivamente i tre attori, senza l’aiuto di scenografie, in un contesto scenico essenziale, che mette in risalto il divertisment e il gioco di relazioni dei personaggi.

I Trejolie sono ragazzi giovani e pieni di talento, divenuti famosi grazie alla partecipazione e alla vittoria all’edizione 2017 del talent show targato Sky “Italia’s got talent”, in cui conquistarono i giudici e il pubblico con i loro improbabili ma divertentissimi sketch di danza, canto e poesia.

Loro sono i Trejolie appunto, all’anagrafe Tomas Leardini, Marcello Mocchi, e Daniele Pitari, oggi in tour per i teatri di tutta Italia per presentare il nuovo lavoro.

Noi di Liguria Notizie abbiamo avuto il privilegio di poter fare due chiacchiere con uno di questi ragazzi che con semplicità e gentilezza ha raccontato alcuni aneddoti. Lui è Daniele Pitari.

<<Il nostro interesse per il mondo della comicità si sviluppa già durante gli anni dell’Accademia ( abbiamo tutti e tre studiato alla Scuola Paolo Grassi di Milano) nei quali abbiamo iniziato a condividere un gusto comico che si è poi sviluppato negli anni successivi alla scuola. E proprio in accademia grazie allo studio dei testi dei fratelli Marx e poi di Harold Pinter abbiamo iniziato una ricerca sulla comicità che ci ha portato a definire il nostro stile. Questi autori, in particolare modo, ci hanno aiutato a sviluppare una propensione comica che già sentivamo presente in noi e a costruire il nostro mondo di riferimento dove prevalgono le situazioni, i giochi di parola, i ritmi e i continui conflitti tra i personaggi a scapito di una comicità più di battuta legata esclusivamente alla dimensione testuale.>>

Parlando poi del futuro continua.

<<Ci piacerebbe poter portare avanti questa nostra ricerca sulla comicità sviluppando un percorso che possa proseguire anche in assenza della parola per costruire un linguaggio più universale che possa anche uscire dall’Italia ed essere proposto in altre parti del mondo.>>

La curiosità va poi dritta al titolo dello spettacolo che suggerisce qualcosa di improbabile, imprevedibile..ed è proprio ciò che gli abbiamo chiesto per scoprire qualcosa di più.

<<Lo spettacolo “Illogica Show” nasce dal desiderio di provare ad indagare una dimensione teatrale in cui la dinamica non viene portata avanti da una trama, una normale successione di eventi, bensì dal tentativo di sviluppare un flusso creativo composto da giustapposizioni ritmiche, musicali o da suggestioni sceniche che si alternano senza un pensiero logico di causa effetto. Il mondo spesso è illogico, alcuni singoli momenti, alcune esperienze possono risultare paradossali, senza soluzione, dei corti circuiti che non sembrano avere uscita. Il nostro interesse parte proprio da lì: nello spettacolo abbiamo cercato di riprodurre questo tipo di meccanismo portandolo però ad un grado estremo e usandolo come spunto comico su cui basare la nostra ricerca comica.>>

Diplomati all’accademia d’arte drammatica Paolo Grassi di Milano, i Trejolie sviluppano, sin da subito, una grande intesa sul palco, condividendo un’ironia che li unisce già durante la formazione accademica. Dopo il diploma, parallelamente ad un percorso individuale che li porta a recitare in diversi teatri italiani, i tre attori formano il gruppo con il quale vincono “Italia’s got talent”. In seguito alla vittoria portano avanti la loro ricerca artistica sulla comicità in teatro, in Tv e sul Web, portando avanti progetti personali e diverse collaborazioni.

Non resta quindi che andare a vedere lo spettacolo. Ecco le informazioni necessarie:

Biglietti: intero 14 euro, ridotto 11 euro. Le prevendite si effettuano presso l’ufficio del Teatro Garage (via Repetto 18 r canc. a 30 mt dalla Sala Diana) dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 18 e venerdì ore 10-13, presso gli uffici IAT del Comune, all’agenzia di Viaggi PGP a Quinto e online su HappyTicket.

Link diretto: https://www.happyticket.it/genova/acquista-biglietti/130115-illogical-show-trejolie.htm