Genoa-Parma, conferma in porta per il romeno Radu

Schemi, calci da fermo e partitella a campo ridotto. Il Genoa è tornato ad allenarsi in ieri in mattinata, per completare la pratica di avvicinamento alla partita con il Parma.

Dopo le indicazioni ricevute in sala video, con focus sulle palle inattive, la squadra ha saggiato le condizioni nella rifinitura, chiusa nel giro di un’ora e venti minuti, davanti al direttore generale Giorgio Perinetti e al direttore sportivo Mario Donatelli. Mister Ballardini ha diretto le esercitazioni. Pochi e decisi interventi. Con la soddisfazione di vedere lo spirito messo in campo da capitan Criscito e compagni.

La carica è un ingrediente che non è mancato nell’ultimo collaudo, prima del ritrovo in serata nell’albergo che ospita il ritiro. Al termine della sessione lo staff ha ufficializzato la lista dei 23 convocati per la sfida con il team ducale. Torna a disposizione Lapadula. Marchetti (1), Spolli (2), Gunter (3), Criscito (4), Romulo (8), Piatek (9), Lapadula (10), Kouamé (11), Biraschi (14), Mazzitelli (15), Pandev (19), Lazovic (22), Bessa (24), Vodisek (25), Dalmonte (26), Sandro (30), Pereira (32), Lakicevic (33), Favilli (39), Medeiros (45), Zukanovic (87), Hiljemark (88), Radu (97).