Presidente Spezia Calcio Gabriele Volpi dona 250mila Euro agli sfollati del Morandi

L’imprenditore Gabriele Volpi ha deciso di donare 250mila Euro agli sfollati del Ponte Morandi. Gesto di solidarietà del presidente dello Spezia Calcio. Residente in Nigeria dal 1976, ma sempre legato alla Liguria sua terra d’origine.

L’industriale, attivo nel settore della logistica petrolifera e patron della squadra di pallanuoto della Pro Recco e appunto dello Spezia Calcio, risponde con questa iniziativa. “all’appello – si legge in una nota – che proviene forte e costante dagli enti locali nei confronti delle realtà imprenditoriali liguri”.

Volpi auspica che altri “possano condividere, con entusiasmo e in base alle singole disponibilità, questa iniziativa”. “Con il Comune li useremo nel migliore dei modi per alleviare la sofferenza di molti” – ha detto il Presidente della Regione Liguria e Commissario per l’emergenza Giovanni Toti, ringraziando Volpi per la donazione.

E’ stata la pallanuoto “ad avere evocato in Volpi il desiderio di sostenere fin dove possibile gli sforzi che il comitato sfollati di Genova sta affrontando per cercare di reagire alla disgrazia subita dopo il crollo del Ponte Morandi e ricominciare una nuova vita sia sociale che professionale” – recita ancora una nota.

“Così facendo, Volpi ritiene di poter offrire un modesto contributo all’appello che proviene forte e costante dagli enti locali nei confronti delle realtà imprenditoriali liguri, con l’auspicio che altri possano condividere, con entusiasmo e in base alle singole disponibilità, questa lodevole iniziativa” – conclude il comunicato.

Marcello Di Meglio