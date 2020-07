Genoa, Pandev e le otto reti in stagione

Destro secco nell’angolino dal limite dell’area, non esattamente il suo piede. Partita riaperta a dieci dalla fine e ottavo centro in campionato, per giunta tutti su azione.

Con la ventiduesima stagione da prof all’orizzonte, e lo spareggio a ottobre della Macedonia con il Kosovo (Euro 2021), Goran Pandev, ‘Goghi’ tra le mura dello spogliatoio, sta facendo faville nella quinta annata con il Genoa. A suon di gol. Miglior marcatore stagionale tra i rossoblù. Il traguardo della 100ma rete in Serie A Tim, in caso di salvezza, distante sette reti pur non essendo un bomber di ruolo. Si può fare. Il dosaggio del suo impiego, a 37 anni (a fine mese), è l’asso nella manica che il tecnico Nicola sta calando alla perfezione sul tappeto verde.