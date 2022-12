Genoa, ormai è fatta per il ritorno di Criscito al Grifone

Il mercato di Gennaio del Genoa si apre con il ritorno di Mimmo Criscito che torna in Liguria dopo che è stato fatto fuori dalla proprietà il tecnico tedesco Blessin. L’ex rossoblù lascerà il Toronto firmando un contratto di sei mesi con la squadra ligure. In caso di promozione in Serie A è probabile che Criscito resti diversamente tornerà al Toronto.

Criscito avrebbe chiesto il nulla osta alla MLS per potersi allenare fin da subito con la squadra di Alberto Gilardino, in attesa che il suo passaggio al Genoa sia formalizzato. Con il ritorno dell’esperto difensore i liguri tenteranno di rimontare posizioni in vista di una difficile, per quanto non impossibile, promozione in Serie A.