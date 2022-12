Eventi della settimana nelle Valli del Parco dell’Aveto

Ci siamo, ormai mancano pochissimi giorni al Natale e le nostre Valli del Parco dell’Aveto si preparano ad accogliere i turisti che verranno a trascorrere qualche giorno di vacanza. Trekking e piatti della gastronomia locale sono senza dubbio i principali elementi di attrazione, insieme allo sci, se queste feste ci regaleranno qualche nevicata importante, ma non dimentichiamo anche le proposte dei nostri borghi.

A Borzonasca l’Ufficio Turistico (IAT) sta diventando un piccolo polo espositivo, che può offrire ora ben tre mostre da visitare: l’ultima arrivata racconta di “Allevamento e transumanza a breve raggio in Valle Sturla” e, come le altre, è visitabile durante l’orario di apertura dello IAT (info tel. 334.6117354).

Per la vigilia di Natale invece ci si vede sotto l’Albero, alle 14 con i bambini per un pomeriggio di giochi nell’attesa dell’arrivo di Babbo Natale, con merenda e distribuzione di regali ai partecipanti.

Alla sera S. Messa di Natale e Veglia del fuoco sotto l’albero e distribuzione di cioccolata calda, panettone e vin brulè

Fissato invece per martedì 27 dicembre il concerto serale della soprano Manuela Boni e del tenore Maurizio Formaggia presso la Chiesa Parrocchiale.

Prosegue nei fine settimana e nei giorni di festa l’accensione dello scenografico Mulino monumentale di Belpiano (prenotazione visite tel. 347.0469140 o 347.4810455).

A Conscenti, in Val Graveglia, nel pomeriggio di giovedì 22 dicembre si terrà uno speciale Mercatino di Natale realizzato dai bambini della valle. Appuntamento alle h 14.15 sotto la tensostruttura davanti al Comune di Ne.

A Santo Stefano d’Aveto, invece, presso la chiesa di Allegrezze, dal 24 dicembre al 6 gennaio sarà possibile visitare l’esposizione dei minipresepi.

