Genoa, oltre 20 mila spettatori per il match con il Bologna

Oltre 20mila spettatori tra cui circa 500 supporter ospiti. Per la partita tra Genoa e Bologna, illustri scottate nel turno precedente, ci sarà un buon pubblico a Marassi.

Club e tifosi sono in arrivo pure dalle riviere. Le biglietterie dello stadio Ferraris in via Monnet, adiacenti il piazzale fronte Tribuna, entreranno in servizio alle 17. Non servono tessere del tifoso per l’acquisto: la vendita è aperta a tutti. Nella giornata di mercoledì i tagliandi saranno inoltre recuperabili al Ticket Office del Genoa Museum and Store, in via al Porto Antico 4 (ore 10-19), nelle ricevitorie Ticketone e on-line su www.sport.ticketone.it. L’inizio del match è alle 21. E’ consigliato entrare in anticipo per evitare assembramenti ai varchi di ingresso.