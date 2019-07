Genoa, oggi raduno informale prima della partenza

Completato il giro di visite per far scattare il semaforo verde e allinearsi alla partenza, la prossima tappa per il team passa dal raduno informale di domenica, prima della partenza in volo verso le alpi austriache più vicine all’Italia.

Il conto alla rovescia segna meno uno, il via è proprio davanti agli occhi. E se a Genova fervono i preparativi finali, con gli imballaggi dei magazzinieri, chi è arrivato già a Neustift si gode il fresco. La prossima settimana le previsioni indicano una temperatura media poco sopra i 20 gradi di giorno, con un sensibile calo termico di notte. Manna dal cielo. Una notizia che farà piacere ai giocatori e a quei sostenitori che, sul filo di lana, decideranno di salire in Tirolo sulle orme del nuovo corso targato mister Andreazzoli.