Genoa, oggi lacrime e commozione per Milio Parodi

Lacrime vere. Ognuno con il proprio tesoro di ricordi legati a un personaggio che ha fatto la storia della tifoseria rossoblù. C’era tutta Sestri Ponente, o quasi, alla cerimonia funebre di ‘Milio’ Parodi, storico presidente del Genoa Club Lino Bonilauri. Un’autentica istituzione nel quartiere.

Una figura rispettata e benvoluta. Questa mattina in Piazza Baracca la ‘Vecia’ Sestri si è radunata per dargli l’ultimo saluto. Nella Parrocchia della N.S. dell’Assunta, piena come il Ferraris in certe partite, si è toccata con mano una commozione sincera.

Il labaro del Gc Sestri Ponente. Tante sciarpe. La corona voluta dal Genoa Cfc. Le parole toccanti che hanno accompagnato la cerimonia e si sono propagate nei capannelli all’esterno. Ora ‘Milio’ veglia sulla sua squadra da lassù, con altri compagni di fede. Nel terzo anello della Gradinata Nord. In tanti gli hanno voluto bene e gli devono qualcosa.

Oggi prima della partita con la Fiorentina, i giocatori del hanno deposto un mazzo di fiori per commemorarlo sul terreno di gioco. L’ultimo grazie di una serie lunghissima.