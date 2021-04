Genoa occhio al mercato: Messias per il dopo Pandev

Il Genoa pensa già alle prossime mosse di mercato e mette gli occhi su su Messias del Crotone.

L’idea del Grifone è quella di cautelarsi nel caso in cui Goran Pandev decida di ritirarsi.

Se il macedone, che in estate compirà 38 anni, dovesse dire basta, il Genoa proverebbe l’affondo decisivo per Messias: il brasiliano potrebbe essere l’uomo giusto per sostituire Pandev per via delle sue caratteristiche, essendo in grado di giocare da seconda punta e fare da raccordo tra centrocampo e reparto avanzato. Messias, all’esordio quest’anno in Serie A, è vicino alla doppia cifra per quanto riguarda le marcature e potrebbe raggiungerla nelle ultime uscite stagionali.