Genoa, notizia rinvio dopo rifinitura mattutina

La sessione di rifinitura come un piccolo, grande ‘Bignami’ del programma settimanale. Un ripasso di nozioni specifiche e prove, per rinfrescare i concetti e presentarsi preparati con il Milan. Posizioni, schemi, corner, palle inattive. Uscite palla al piede e attacco alla porta. Movimenti e contro-movimenti. Al centro lui, Didi Nicola, prossimo alle 100 panchine in Serie A, giaccone blu e illustrazioni a portata di mano. La squadra ha eseguito sabato mattina l’ultima seduta davanti ai dirigenti, integrata da una partitina a campo ridotto. Lavoro specifico per i portieri. Ghiglione ha inanellato giri di campo per proseguire il recupero. Tutto l’abbecedario concentrato il più possibile. Proprio come se la partita di domenica si fosse potuta disputare regolarmente, prima del dietro-front dettato dall’emergenza, con il rinvio stabilito delle gare previste a porte chiuse.