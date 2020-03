Samp-Verona, come arrivano le due squadre

Samp-Verona confermata in calendario domani sera allo Stadio Luigi Ferraris.

Guardiamo come giungono le due squadre all’appuntamento.

PRECEDENTI IN CASA DELLA SAMPDORIA

La Sampdoria ha perso solo uno dei 23 precedenti incontri interni di Serie A contro il Verona (15V, 7N) e ha tenuto la porta inviolata nel 48% di questi (11/23).

Il Verona è la squadra, tra quella attualmente in Serie A, contro cui la Sampdoria è imbattuta in casa da più tempo; 17 gare (l’ultima sconfitta interna contro i veneti è arrivata nel dicembre 1972).

STATO DI FORMA

La Sampdoria ha perso le ultime due partite interne di Serie A e potrebbe registrare tre sconfitte di fila in casa per la prima volta dal settembre 2013.

La Sampdoria non ha ancora vinto una singola partita in questa Serie A contro un’avversaria attualmente nella prima metà della classifica (3N, 9P).

Scontri diretti

18/17/12 V / N / P 12/17/18

67-50 Gol fatti – subiti 50-67

P/V/N/V/V Ultime cinque sfide V/P/N/P/P

Ultima partita: 05/10/2019 – Verona – Sampdoria 2-0 (1-0)

2

Sampdoria – Verona

Serie A – 02/03/2020

Il Verona ha pareggiato tutte le ultime quattro trasferte di Serie A, già un record di “X” esterne consecutive per la squadraveneta nella competizione.

Il Verona non perde da nove partite di campionato (4V, 5N) e potrebbe restare imbattuto per 10 di fila in Serie A per la prima volta dal 2000.

Solo Lazio (2.6) e Juventus (2.3) viaggiano ad una media punti superiore a quella del Verona (2.0) in Serie A nell’annosolare 2020.

Solo cinque volte nella sua storia il Verona è arrivato con una differenza reti positiva dopo 24 partite di una stagione di Serie A, la più recente nel 1986/87 (+4, come nel campionato corrente).

Il Verona ha raccolto 35 punti in questo campionato, nell’era dei tre punti a vittoria solo una volta ne aveva guadagnati di più dopo 24 gare stagionali in Serie A (36 nel 2013/14 – posizionandosi poi 10°).

Dopo quattro successi consecutivi, il Verona ha perso tutte le ultime cinque gare di Serie A disputate di lunedì.