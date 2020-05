Samp, Viviano: Non andrò mai al Genoa, sono blucerchiato

Viviano ed un rapporto che non si è mai interrotto in pratica con la Samp nonostante il sofferto addio per trasferirsi in Portogallo allo Sporting.

«La città di Genova ti entra dentro e rimane. Sono legatissimo alla Sampdoria, in futuro non si sa mai. La Gradinata Sud è meravigliosa, i cori sono uno più bello dell’altro».

Un passaggio delle sue parole riguarda anche il rapporto con i cugini del Genoa.

«Non ci andrei mai. Non ho nulla contro il Genoa, ma come si fa a cambiare sponda dopo aver vissuto tradizione ed emozioni dall’altra parte. Inoltre il loro inno non mi piace».