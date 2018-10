Genoa, nel week end test contro la Primavera

A chiudere la settimana di lavoro con mister Ivan Juric, la squadra disputerà sabato una partitella in famiglia, a porte chiuse, con la Primavera di Carlo Sabatini, ferma in campionato per gli impegni della Nazionale Under 19, a cui sono aggregati il portiere Alessandro Russo e l’esterno difensivo Antonio Candela. Due nostri ragazzi che stanno partecipando alle qualificazioni per il Campionato Europeo di categoria. Per il tecnico croato la possibilità di vedere all’opera i giocatori a disposizione, tranne quelli ancora fuori Genova.

In attesa del rientro tra qualche giorno dei nazionali, per estendere anche a loro le indicazioni soggette al nuovo corso, per lo staff tecnico una chance di dare un’occhiata da vicino ai ragazzi della Primavera, tra i molti già chiamati a integrare la prima squadra ogni volta che se n’è presentata la necessità. La rappresentativa riprenderà il campionato, giunto alla quarta giornata, con il derby Primavera allo stadio Garrone di Bogliasco, in programma lunedì 22 ottobre con inizio alle ore 15.