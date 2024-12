Genoa-Napoli: le scelte di Vieira e Conte, dove vedere la partita in TV

Genoa-Napoli: le formazioni e le scelte tattiche

Alle 18:00 di oggi, lo stadio Luigi Ferraris di Marassi ospiterà l’atteso match tra Genoa e Napoli. Entrambe le squadre arrivano con strategie ben definite e alcune novità importanti nelle formazioni.

Napoli

Kvaratskhelia ha recuperato dall’infortunio ma partirà dalla panchina. Al suo posto, confermato Neres come titolare sulla fascia sinistra.

In difesa, l’assenza di Buongiorno obbliga Antonio Conte a schierare Juan Jesus al centro del reparto arretrato.

Genoa

Patrick Vieira opta per un approccio più offensivo rispetto alla partita contro il Milan, schierando Vitinha titolare nel tridente d’attacco.

A centrocampo, Miretti prende il posto di Ekuban, che torna comunque tra i convocati.

Presente anche Mario Balotelli, recuperato dopo un episodio influenzale.

Dove vedere Genoa-Napoli in diretta TV e streaming

In TV

La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, accessibile:

Tramite l’app DAZN su qualsiasi smart TV .

. Nella sezione dedicata sulla Home di SkyQ .

. Su televisori collegati a dispositivi come PlayStation, Xbox e TIMVISION Box.

In streaming

Per chi preferisce seguire il match in streaming, Genoa-Napoli sarà disponibile live su DAZN, scaricabile gratuitamente su:PC;Smartphone e tablet. Per accedere, basta effettuare il login utilizzando un abbonamento attivo.

Le possibili formazioni

Genoa (4-3-3): 1 Leali, 20 Sabelli, 13 Bani, 22 Vasquez, 3 Martin, 32 Frendrup, 47 Badelj, 2 Thorsby, 59 Zanoli, 19 Pinamonti, 23 Miretti.

(39 Sommariva, 95 Gollini, 14 Vogliacco, 72 Melegoni, 8 Bohinen, 27 Marcandalli, 73 Masini, 15 Norton-Cuffy, 11 Pereiro, 30 Ankeye, 9 Vitinha, 45 Balotelli, 18 Ekuban). All. Vieira. Squalificati: nessuno Diffidati: De Winter. Indisponibili: Messias, De Winter, Malinovskyi, Ekhator, Ahanor, Matturro.

Napoli (4-3-3): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 5 Juan Jesus, 17 Olivera; 99 Anguissa, 68 Lobotka, 8 McTominay; 21 Politano, 11 Lukaku, 7 Neres. (25 Caprile, 14 Contini, 30 Mazzocchi, 16 Marin, 37 Spinazzola, 6 Gilmour, 90 Folorunsho, 23 Zerbin, 26 Ngonge, 77 Kvaratskhelia, 18 Simeone, 81 Raspadori). All.: Conte. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Buongiorno.

Arbitro: La Penna di Roma 1.