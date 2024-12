Il saggio di fine anno della Pro Recco Gym Club: “Natale è…”

Pro Recco Gym Club, il saggio di fine anno: “Natale è…”

Oggi, sabato 21 dicembre 2024, la palestra del Liceo Da Vigo Nicoloso da Recco di via Marconi ospiterà il tradizionale spettacolo di fine anno della Pro Recco Gym Club ASD, intitolato “Natale è…”. L’evento rappresenta un’occasione per celebrare insieme alla comunità lo spirito delle festività natalizie e i successi raccolti nel corso dell’anno che volge al termine.

La scuola di Ginnastica Estetica di gruppo ha registrato un aumento significativo degli iscritti, grazie all’impegno e alla dedizione dello staff tecnico composto da Elisa Chiappalone, Michelle Minervini, Giorgia Mantelli e Alice Bacigalupo, coordinate da Giulia Angelino e dalla preparatrice fisica Giulia Ferrari.

Le allenatrici seguono con cura le giovani atlete nel loro percorso ginnico, garantendo una formazione di alto livello. Il 2024 è stato un anno straordinario per la Pro Recco Gym Club, che può vantare la partecipazione di ben quattro squadre al Campionato Italiano di Ginnastica Estetica. In particolare, la squadra senior ha conquistato il titolo di campione italiano, rappresentando la Federazione anche in competizioni internazionali.



«Quest’anno abbiamo sviluppato un programma tecnico complesso e innovativo, creato durante l’estate. Con questo abbiamo vinto la Coppa Italia a ottobre e siamo pronte a portarlo in competizioni internazionali». Ha dichiarato il capitano Elisa Chiappalone.



Il saggio, che vedrà esibirsi oltre 60 ginnaste, sarà un’occasione unica per ammirare in azione le squadre bianco-celesti, dalle più piccole del baby-gym alle élite, passando per le start-up e le allieve.



«Come ogni anno, il saggio non è solo uno spettacolo. Ma è un momento di condivisione per scambiarci gli auguri e rafforzare il legame con le famiglie che ripongono fiducia nel nostro lavoro». Ha concluso il presidente Federico Mancioppi, augurando alla cittadinanza un sereno Natale e un felice anno nuovo. ABov