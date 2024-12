Genoa-Napoli 1-2: il coraggio non basta, prima sconfitta per Vieira

Napoli vince al Ferraris: gol decisivi di Anguissa e Rrahmani

Il Genoa cade contro il Napoli nella 17ª giornata di Serie A: allo stadio Luigi Ferraris, gli azzurri guidati da Antonio Conte si impongono per 2-1. Decisivi i gol di Anguissa e Rrahmani nel primo tempo. Non basta la rete di Pinamonti a inizio ripresa per regalare a Patrick Vieira un risultato positivo nella sua prima sconfitta da tecnico rossoblù.

La partita: un Genoa in crescita nella ripresa

Nel primo tempo il Napoli ha dominato, concretizzando due occasioni grazie alla precisione di Anguissa e alla solidità di Rrahmani.

Nel secondo tempo, il Genoa è salito di intensità, trovando il gol con Pinamonti e creando ulteriori occasioni per il pareggio, che però non è arrivato.

Le dichiarazioni di Vieira post-partita

Intervistato da DAZN, Patrick Vieira ha commentato con fiducia la prestazione della sua squadra:

Sulla partita: “Abbiamo fatto meglio nel secondo tempo. Siamo stati più alti, più aggressivi. Meritavamo il pareggio”.

“Abbiamo fatto meglio nel secondo tempo. Siamo stati più alti, più aggressivi. Meritavamo il pareggio”. Sulle prospettive: “Se giochiamo come nel secondo tempo, vinceremo più partite di quante ne perderemo. Sono molto soddisfatto della reazione della squadra”.

“Se giochiamo come nel secondo tempo, vinceremo più partite di quante ne perderemo. Sono molto soddisfatto della reazione della squadra”. Su Vitinha: “Ha fatto una partita importante e può dare ancora molto al gruppo. È un elemento positivo per noi”.

Prossimi impegni e riflessioni

Il Genoa deve ripartire dalla grinta mostrata nella ripresa, con l’obiettivo di migliorare la costanza nell’arco dei 90 minuti. Per il Napoli, la vittoria consolida la corsa ai vertici della classifica.

Il tabellino

Genoa (4-3-3): Leali; Sabelli (33′ st Norton-Cuffy), Bani, Vasquez, Martin; Frendrup, Badelj (25′ st Thorsby), Miretti (37′ st Balotelli); Zanoli, Pinamonti, Vitinha (25′ st Ekuban). A disp.: Sommariva, Gollini, Bohinen, Pereiro, Vogliacco, Mercandalli, Ankeye, Melegoni, Masini. All.: Vieira

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano (42′ st Spinazzola), McTominay, Neres (28′ st Kvaratskhelia); Lukaku (28′ st Simeone). A disp.: Contini, Caprile, Gilmour, Marin, Zerbin, Ngonge, Mazzocchi, Raspadori, Folorunsho. All.: Conte

Arbitro: La Penna

Marcatori: 15′ Anguissa (N), 23′ Rrahmani (N), 6′ st Pinamonti (G)

Ammoniti: Sabelli, Frendrup (G), Juan Jesus (N).