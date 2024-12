Pallavolo – Il weekend in 1.a Div. femminile

E’ Lunezia Volley-Tigullio Sport Team Santa Margherita Ligure, alle ore 18.30 di sabato 21/12, l’unica partita in provincia spezzina in programma nel Girone di Levante di Prima Divisione femminile in questo weekend (poi c’è Psm-Mesco Queirolo Levanto a Rapallo…).

Le altre tutte posticipate a Gennaio, compreso il “big match” fra la Arredamenti Lorenzelli Elisa Group e la capolista Elsel Spezia a Podenzana, su richiesta dei padroni di casa: recupero il 28/1.

Spostate al mese prossimo pure Futura Ceparana-Sestri Levante e Vdm Santo Stefano Magra-Admno Lavagna; l’eccezione è Le Fuoritempo Tecnocasa-Raiunbow La Spezia, già giocatasi a San Salvatore, finita 3-0 per le locali.

Nella foto, il presidente del Lunezia, Massimo Magnavacca