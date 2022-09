Genoa-Modena 1-0, Jagiello firma la prima vittoria in casa

Il Genoa vince la prima partita in casa battendo il Modena 1-0 con gol di Jagiello.

Primo tempo colorato completamente di rossoblu, che dominano la partita sia sotto l’aspetto territoriale che tecnico-tattico: tanto possesso, altrettante occasioni, importante incisività, probabilmente non concretizzata a modo. Il gol di Jagiello, arrivato al 44′ al termine di uno sviluppo offensivo rapido, tecnico e al contempo elegante, basta comunque a garantire i tre punti alla squadra di Blessin.

Nella ripresa il Modena torna in partita, alza il baricentro e mette in difficoltà i padroni di casa, che non riescono a costruire sviluppi puliti e propositivi come nella prima frazione.

Nonotante il netto miglioramento della prestazione, i Canarini non riescono a trovare il pareggio, motivo per il quale sono i rossoblu a esultare al triplice fischio.

TABELLINO

GENOA (4-2-2-2): Martinez; Hefti, Vogliacco (27’st Bani), Dragusin, Pajac; Frendrup, Badelj (40’st Ilsanker); Portanova (40’st Strootman), Jagiello (15’st Aramu); Coda, Yalcin (27’st Yeboah). A disposizione:Agostino, Semper, Bani, Czyborra, Sabelli, Ilsanker, Strootman, Puscas, Yeboah. Allenatore: Blessin

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Silvestri, Cittadini, Azzi; Armellino (40’st Tremolada), Magnino, Gargiulo (34’st Panada); Mosti (1’st Giovannini), Marsura (1’st Falcinelli); Diaw (34’st Bonfanti). A disposizione: Seculin, Pergreffi, Duca, Renzetti, Coppolaro, Piacentini. Allenatore: Tesser

Reti: 44’pt Jagiello

Ammoniti: Gargiulo (M), Diaw (M), Magnino (M), Silvestri (M), Dragusin (G), Oukhadda (M), Cittadini (M)

Recupero: 2’pt, 5’st