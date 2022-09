L’ex deputato Amedeo Matacena è morto a Dubai

E’ morto a Dubai l’ex deputato di Forza Italia Amedeo Matacena. Matacena aveva 59 anni. La causa del decesso, secondo quanto si é appreso, sarebbe da attribuire ad un infarto.

Matacena viveva negli Emirati arabi dopo la condanna per concorso esterno in associazione mafiosa.

La notizia è stata confermata dai legali dell’ex parlamentare, Marco Tullio Martino, Enzo Caccavari e Renato Vigna.

Matacena, che è deceduto poco dopo essere stato portato in ospedale, viveva negli Emirati Arabi da circa 10 anni dopo essere stato condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa.