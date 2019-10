Genoa-Milan, già 21 mila tifosi allo stadio sabato sera

Al di là dei risultati. Al motto di più mi tradisci, chissà, più ti amo che fotografa una passione che non conosce sconfitte. A tre giorni dal match tra Genoa e Milan, esclusiva Dazn, la prevendita sta carburando. Tra abbonati e paganti quasi 21mila hanno in tasca l’ingresso per il match, in cui l’adrenalina scorrerà a fiumi e ripulirà le arterie. Con l’approssimarsi della sfida, i numeri sono destinati a impennarsi. L’andamento è da dipingere, mentre la cornice è sicura. Per il settore ospiti sono stati venduti 800 tagliandi, ma la disponibilità resta ampia. Questi i prezzi base dei biglietti reperibili al Ticket Office al Porto Antico, on-line, nelle ricevitorie Ticketone e call center. Non vige alcuna restrizione.