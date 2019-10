Genoa-Milan, Ghiglione: Partita girata storta

Un’amarezza da far scivolare via ripensando alla prestazione. Una partita di livello indirizzata dal crocevia degli episodi. Paolo Ghiglione, intervenuto in mixed zone, analizza così prova e risultato. “Nei momenti decisivi è girata storta. E’ un peccato perché avevamo disputato un grandissimo primo tempo, proprio come l’avevamo studiata in settimana. Purtroppo gli errori si pagano. Se c’è una cosa di cui essere sicuri, è che siamo vivissimi e la prestazione di oggi ne è la dimostrazione. Ora vogliamo guardare gli aspetti positivi della partita e ripartire da lì. Io sono cresciuto in questa società e sento il peso e il fascino di questa maglia. Ci teniamo tutti”.