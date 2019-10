Samp, Ferrero: Pausa di riflessione su Di Francesco

La Sampdoria cade anche a Verona. Massimo Ferrero è scuro in volto ma prova ad analizzare il momento negativo senza perdere calma e lucidità. «Mai avrei pensato di trovarmi in questa situazione ma il campionato è ancora lungo – dichiara il presidente al media ufficiale -. A caldo si possono dire cose sbagliate: ovviamente non siamo felici, adesso dobbiamo esaminare la situazione e trovare la migliore soluzione».

Priorità. «Tutti siamo in discussione: abbiamo visto questa partita, siamo stati poco incisivi. Adesso a bocce ferme faremo una disamina di quello che è accaduto al fine di trovare la miglior soluzione per il bene della Sampdoria – conclude -. Di Francesco è un grand’uomo, una persona per bene: non so se rimarrà o meno ma alla fine del campionato mancano 31 partite e quel che mi interessa, ripeto, è il bene della Sampdoria».