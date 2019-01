Genoa-Milan | Ecco tutti i divieti di sosta a Marassi

A proposito della partita Genoa-Milan che avrà inizio alle 15 e ritenuta ad ‘alto rischio’ dall’Osservatorio, ecco l’area dei divieti di sosta intorno allo stado Luigi Ferraris segnalata con i cartelli di divieto di sosta con rimozione.

I cartelli sono stati posizionati nelle seguenti vie con effetto dalle ore 7 fino a cessata esigenza: via Bertuccioni, Corso De Stefanis lato ponente, via Monnet, via Clavarezza, via Casata Centuriona, piazzala azzurri d’Italia, ponte Calì e via del Piano.

La situazione ha creato diversi problemi ai residenti considerata la giornata feriale e l’orario del match.