Fiorentina-Samp, Tonelli: demerito nostro per il pari

Prima di lasciarsi andare all’amarezza, Lorenzo Tonelli premette quel che c’è da premettere:

«La Fiorentina è un’ottima squadra, e non è mai facile prendere punti qui. Ma c’è tanto demerito nostro in questo pareggio». Il centrale è insoddisfatto, e non è solo per la vittoria scivolata via nel finale: «Non siamo riusciti a esprimere il nostro gioco e c’è rammarico soprattutto per questo. È un punto per ripartire perché così non può andare bene».

Amaro. L’analisi post-partita del numero 26 si concentra sulle reti subite: «Non dovevamo concedere certi spazi agli avversari. Abbiamo sbagliato molto e il gol subìto nel recupero rende il tutto ancora più amaro. Mi sento di fare i complimenti ai viola per come ci hanno tenuto testa, anche se in inferiorità numerica. L’Udinese? Se torniamo a fare le cose che sappiamo fare, arriverà di conseguenza anche il risultato».