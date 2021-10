Genoa, Mattia Destro da record tra i bomber europei

Nonostante un periodo buio in classifica il Genoa continua a coccolarsi il suo bomber Destro nella speranza di recuperare terreno presto in classifica.

Il Genoa ha perso a Torino ed è rimasto al penultimo posto in classifica, ma Mattia Destro intanto continua a stupire. Sesto gol consecutivo; meglio di lui in Europa soltanto Karim Benzema.

Anche in una serata che sembrava grigia, Mattia Destro ha saputo trovare il guizzo decisivo freddando un incerto Milinkovic-Savic con un destro rasoterra. Per il 23 rossoblù è stata la quarta partita in gol consecutiva, nelle quali ha messo insieme la bellezza di cinque reti complessive, grazie anche alla doppietta contro il Verona.

Il gol contro il Torino è stato in complessivo il sesto in altrettante partite da settembre a questa parte per Mattia Destro, che vanta una media realizzativa eccellente (un gol ogni 81 minuti di gioco). Considerando i gol siglati in tutta Europa da settembre a oggi, per capire la grandezza di quanto Destro sta facendo basti pensare che ha segnato gli stessi gol di un certo Haaland e che soltanto Karim Benzema (7 reti) è riuscito a fare meglio