Genoa, Maran ritrova finalmente Zappacosta

Teste a cuocere sull’impegno con il Benevento. Dopo il pareggio con il Milan, il gruppo ha ripreso subito gli allenamenti in vista della trasferta in Campania. Recupero per chi è sceso in campo, seduta intensa per gli altri. Tra le news di giornata il rientro graduale di Zappacosta che ha disputato pure la partitella, a cui hanno preso parte alcuni ragazzi della Primavera. Pellegrini invece sarà sottoposto nei prossimi giorni a una risonanza magnetica per accertare l’entità del fastidio riportato all’adduttore di sinistra nel match con i rossoneri. Sempre fermo Pandev a causa della lombalgia, proseguono l’iter riabilitativo gli altri infortunati. Venerdì sono attese le designazioni arbitrali per la sfida allo stadio Vigorito. Il piano di lavoro prevede una sessione pomeridiana.