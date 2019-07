Genoa, lunedì quarta uscita contro Saint Lo Manche

In attesa degli impegnativi test in casa del Nantes (2 agosto) e del Bordeaux (il 4), il Genoa timbrerà la quarta amichevole lunedì con il Fc Saint Lo Manche.

La squadra d’oltralpe milita nella N3 francese, equivalente al campionato di Eccellenza. Il match verrà disputato sul campo centrale dell’impianto Cosec a Dinard, dove il Grifone sta svolgendo la seconda parte di preparazione, dopo il periodo trascorso in Austria. Il calcio d’inizio è fissato alle 18:45. Il match con una rappresentativa dilettantistica era originariamente collocato per la giornata di domenica. Per reciproche convenienze dei club è stato invece differito di 24 ore. Nelle prime tre uscite stagionali, per quel poco che conti, il Genoa ha ottenuto altrettante vittorie contro il Fc Stubai, il Wacker Innsbruck e l’Olympique Lione.