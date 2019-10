Genoa, l’ex Pepito Rossi torna ad allenarsi con il Villareal

Al diavolo la sfortuna, le sofferenze, gli infortuni. I momenti in cui sei all’angolo e non vedi la luce. C’è spesso uno spiraglio che si apre da qualche parte.

Il premio al sacro fuoco che hai dentro. Alla passione che alimenta i sogni. A quel talento donato da madre natura. Giuseppe Rossi e il calcio. Un amore che si rigenera. Un filo che non si spezza. Un pallone che non rotola nel passato. Il mondo del football fa il tifo per ‘Pepito’. Un uomo che ha seminato in ogni suo passaggio da professionista, raccogliendo stima e affetto. L’ex di Genoa (9 partite in A, 1 gol) e Parma ha svolto i primi allenamenti con gli spagnoli del Villarreal. A volte ritornano. E la fine è un nuovo inizio.