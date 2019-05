Genoa, l’ex Capitano Marco Rossi: Dobbiamo salvarci

Capitano, simbolo e giocatore in trecento battaglie. Un amore per il Genoa sbocciato a dispetto di un provino andato male sui campi del Ligorna quando aveva undici anni. Un’avventura in rossoblù suggellata da una serata magica in Piazza De Ferrari. Tra migliaia di tifosi a dirgli grazie. E una bandiera con il 7 appesa a un balcone di Palazzo Ducale. Il tributo della città, delle istituzioni, della gente. “Da genoano sabato verrò a Marassi per sostenere la squadra. La Serie A è troppo importante e va preservata. Il Genoa sta attraversando un periodo difficile. Per l’occasione porterò una sessantina di bambini compagni di mio figlio nella scuola calcio in cui gioca. Faremo un pullman. Saremo tutti al Ferraris per aiutare il Grifone a salvarsi”.