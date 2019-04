Genoa, Lerager il Grifone che corre di più

C’è un giocatore nelle rose delle squadre che si affronteranno domenica ad avere una media di chilometri percorsi a partita che tocca la fatidica soglia degli undici.

Per la precisione 11,199 chilometri a incontro in base alle statistiche ufficiali distribuite dalla Lega Serie A. E’ il genoano e nazionale danese Lukas Lerager tra i neo acquisti del mercato di gennaio, in rete nella trasferta di Bologna che aveva fruttato un pareggio. Il secondo in casa Grifone è il nazionale ivoriano U.23 Christian Kouamè (10,524). Al terzo posto si colloca Ivan Radovanovic con 10,350.