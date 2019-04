Molotov contro mezzi Poste a Bolzaneto, pista anarchica

In merito all’incendio che si è sviluppato questa notte ai danni di alcuni mezzi di Poste Italiane in via Pastorino a Bolzaneto nel parcheggio adiacente l’ufficio postale, dalle indagini effettuate dalla squadra di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco e dalla Digos, emerge come il rogo sia stato causato da una bottiglia incendiaria.

In particolare l’attentato sarebbe stato rivendicato dagli “anarchici per la solidarietà internazionalista”.

Su un sito internet la rivendicazione: “Molti dei nostri sono morti, ma voi non avete potuto distruggere l’anarchia. Le sue radici sono troppo profonde”.

Poste Italiane sarebbe nel mirino degli anarchici per il suo “ruolo diretto e vigliacco nella deportazioni dei migranti”.

A fuoco auto e scooter delle poste a Bolzaneto: atto doloso?